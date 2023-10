Am 24. September Kidical Mass: Familien demons­trieren für sichere Rad­wege Klagenfurt - Auf die Straße für sichere Radwege: Am Samstag, dem 24. September 2022, findet die Kidical Mass Klagenfurt bereits zum vierten Mal statt. Hinter der Fahrraddemo für Kinder steckt ein Organisationsteam bestehend aus Veronika Fasching, Anneliese Fuchs und Lisa Wolf. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (177 Wörter) © Kidical Mass

Am nächsten Samstag, dem 24. September 2022, erobern wieder Kinder und ihre Familien die Straßen der Lindwurmstadt. Im Rahmen der Fahrraddemo “Kidical Mass” weisen sie damit auf die Wichtigkeit einer kindergerechten Verkehrsgestaltung hin. In den Kärntner Städten und Gemeinden mangele es nämlich an einer sicheren Radinfrastruktur, ist sich das Organisatorenteam einig. “Eltern trauen sich oft nicht, ihre Kinder im Verkehr Rad fahren zu lassen und kutschieren sie stattdessen mit dem Auto zu Kindergarten, Schule oder Sportverein”, benennen sie ihr Problem.

Schon zum vierten Mal findet die Kidical Mass in Klagenfurt statt. © Kidical Mass

Unterstützung von der Radlobby Kärnten

“Auf die Fahrbahn gemalte Streifen oder schmale Radwege neben parkenden Autos sind für Familien und Kinder in höchstem Maße ungeeignet. Wir laden die Verantwortlichen ein, Klagenfurt, Villach, Spittal oder St. Veit einmal mit Kindern am Rad zu durchqueren. Dann dürfte schnell klar sein, dass die Verkehrspolitik bisher leider versagt hat”, meint Daniel Wuttej von der Radlobby Kärnten. Damit Kinder ihre Alltagswege selbstständig und sicher mit dem Fahrrad zurücklegen können, werden folgende Maßnahmen von der Kärntner Politik gefordert:

Die Forderungen im Überblick Kindergerechte Radinfrastruktur (breite geschützte Radwege; durchgängiges Radwegnetz)

Autofreie Zonen vor Schulen

kindergerecht gestaltete Kreuzungen

Radspielplätze in allen Kärntner Bezirken

Sichere Abstellplätze für Transportfahrräder und Radanhänger