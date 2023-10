Erinnerung an 4,7 Millionen Haushalte

Damit Pakete auch wirklich ankommen: Klare Ansage der Post

Steiermark - Die Post beliefert in Österreich täglich rund 4,7 Millionen Haushalte und Unternehmen mit Briefen, Paketen, Werbesendungen und Printmedien. Die korrekte Beschriftung der Abgabestellen sowie vollständige Zustelladressen sind dafür unumgänglich. Die Post möchte das in Erinnerung rufen und bittet die Menschen in Österreich um Mithilfe.

von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (257 Wörter)