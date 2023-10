6,9 Millionen Euro werden investiert Wildbach- und Lawinen­verbauung im Lesachtal schreitet voran Lesachtal - Weitere Maßnahmen zur Wildbach- und Lawinenverbauung sollen die Gemeinden Lesachtal und Kötschach-Mauthen vor Steinschlag, Lawinen und Schneerutschen schützen. Die Arbeiten sollen im Zeitraum von 2022 bis 2025 erfolgen und schlagen sich mit insgesamt 6,9 Millionen Euro zu Buche. Der entsprechende Akt soll in der heutigen Regierungssitzung unterfertigt werden. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (270 Wörter) SYMBOLFOTO - Archivfoto: Windwürfe machen auch dem Lesachtal zu schaffen. © FF Feistritz/Drau

Im Herbst 2018 sorgte das Sturmtief „Vaia“ für orkanartige Stürme entlang des südlichen Alpenrandes. “Durch die großflächigen Windwürfe entlang des Lesachtales ist nun zu befürchten, dass es vermehrt zu Lawinenabgängen, Schneerutschen und Steinschlägen aus den neu entstandenen Kahlflächen in den Siedlungsraum der Gemeinde Lesachtal und auf die B111 Gailtal Straße kommen wird”, skizzieren Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) und Landesrat Martin Gruber (ÖVP) die Lage.

Weitere Maßnahmen geplant

Fellner: „Die Sicherheit der Menschen hat für mich oberste Priorität. Deswegen sollen, neben den bereits errichteten, künftig weitere Maßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung die in den Gemeinden Lesachtal und Kötschach-Mauthen durch Steinschlag, Lawinen und Schneerutsche gefährdeten Wohnobjekte und deren Bewohnerinnen und Bewohner schützen. Darüber hinaus sollen Infrastrukturanlagen wie die B111 Gailtal Straße sowie viele Gemeindestraßen und Zufahrtswege sicherer gemacht werden“. Der entsprechende Akt soll in der heutigen Regierungssitzung unterfertigt werden.

Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) © LPD Kärnten/Varch

Gesamtkosten: 6,9 Millionen Euro

Über das Straßenbaureferat von Landesrat Gruber werde das Verbauungsprojekt in gewohnter Weise anteilig mitfinanziert: „Mit flächenwirtschaftlichen Forstprojekten in Millionenhöhe arbeiten wir auch im Lesachtal daran, die durch Vaia zerstörten Schutzwälder wieder aufzubauen. Doch das dauert viele Jahre. Daher sind zusätzliche Schutzbauten an dieser Hauptverkehrsachse ins Lesachtal von großer Bedeutung“, betont Gruber. Die Arbeiten sollen im Zeitraum von 2022 bis 2025 erfolgen und schlagen sich mit insgesamt 6,9 Millionen Euro zu Buche. Der dafür erforderliche Landesmittelzuschuss von insgesamt mehr als zwei Millionen Euro setzt sich zusammen aus 1,38 Millionen aus dem Bereich Wasserwirtschaft und 621.000 Euro aus der Landesstraßenverwaltung. Ebenfalls 621.000 Euro kommen vom Schutzwasserverband Karnische Region.