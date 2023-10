Österreicher verzweifelt

Wieso ist der Grüne Pass plötzlich rot?

Steiermark - Auch wenn der Grüne Pass schon lange nicht mehr die gleiche Relevanz für uns hat, wie noch vor einem Jahr, ist es doch beunruhigend, wenn er plötzlich rot aufleuchtet - obwohl er noch gültig sein sollte. So ging es am Montagabend plötzlich vielen Österreichern, die sich besorgt an 1450, die AGES und die Medien wendeten.