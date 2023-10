Nach Unfall-Drama in Radenthein: Der Prozess beginnt

Ein tragischer Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 17. April 2022: Ein Pärchen im Alter von 34 und 38 Jahren machte sich gemeinsam mit einem Freund auf den Nachhauseweg von einer Osterfeier. Jedoch sollten zwei von ihnen nie mehr Zuhause ankommen. Denn ein damals 22-jähriger, alkoholisierter Autofahrer verlor genau auf Höhe der Dreiergruppe die Kontrolle über sein Auto und raste direkt in sie hinein. Das Pärchen wurden gegen die Windschutzscheibe geschleudert, sie verstarben noch am Unfallort. Ihr Begleiter erlitt ebenfalls schwere Verletzungen – wir haben berichtet.

Prozess beginnt

Am heutigen 13. September 2022 muss sich der Unfalllenker nun wegen grob fahrlässiger Tötung sowie fahrlässiger Körperverletzung vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Ihm wird zur Last gelegt, den Unfall mit zumindest 1,75 Promille im Blut und in Folge Übermüdung und darauf basierendem Sekundenschlaf verursacht zu haben, heißt es in der Anklageschrift. Es gilt die Unschuldsvermutung Zum Richter wurde Dietmar Wassertheurer bestimmt.

#Update: Urteil gefallen

In der Zwischenzeit ist das Urteil im Prozess gefallen: Der Angeklagte wurde zu einer Haftstrafe von 18 Monaten verurteilt, davon sind sechs Monate unbedingt. Das Urteil ist derzeit noch nicht rechtskräftig.