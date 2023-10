Grazer Sportgutschein: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Was ist der Grazer Sportgutschein?

Die Idee dahinter ist, dass Mädchen und Buben der 4. Klasse Volksschule kostenlos für ein Jahr eine neue Sportart in einem Sportverein ausprobieren können. Die Freude an der Bewegung, neue Freunde und das Vereinsleben kennenlernen, sollen im Vordergrund stehen.

Kann ich mich bei jedem Sportverein melden?

Nein, nur mit einem Sportverein, der auf der Liste steht, kann Kontakt aufgenommen werden.

Wer bekommt den Grazer Sportgutschein?

Alle Mädchen und Buben, die im Schuljahr 2021/2022 die 4. Klasse Volksschule besuchen.

Wann bekomme ich den Grazer Sportgutschein?

Der Sportgutschein wird von den jeweiligen Klassenlehrer:innen in das Elternheft gelegt und auf diesem Wege zu Ihnen nach Hause kommen.

Gilt der Grazer Sportgutschein auch für Kinder von privaten Schulen?

Ja.

Wer darf diesen Gutschein einlösen?

Der Sportgutschein ist mit dem Namen und der jeweiligen Schule des Kindes zu versehen und darf auch nur von diesem Kind unter Vorlage eines Ausweises eingelöst werden.

Muss ich etwas dafür bezahlen?

Der Sportgutschein ist für eine einjährige Gratismitgliedschaft in dem Sportverein, den ich mir aus der Liste der Gratismitgliedschaften aussuchen kann. Eventuelle einmalige Lizenzgebühren, Trainingsutensilien und div. Gebühren können von den Vereinen verlangt werden und sind in der Anmerkung nachzulesen.

Gilt der Grazer Sportgutschein auch für bestehende Mitgliedschaften in einem Sportverein?

Nein. Der Sportgutschein gibt mir aber die Möglichkeit, eine neue Sportart auszuprobieren.

Dürfen meine Geschwister diesen Sportgutschein einlösen?

Nein. Der Sportgutschein gilt immer nur für das Kind, dessen Name eingetragen ist.

Bekommt jeder Jugendliche, der die 4. Klasse einer Grazer Volksschule besucht, eine einjährige Gratismitgliedschaft in einem Grazer Sportverein?

Die Grazer Sportvereine stellen über 700 Gratismitgliedschaften zur Verfügung. Das entspricht in etwa einem Platz für jedes vierte Kind. Die Plätze pro Verein sind limitiert. Wer sich zuerst anmeldet, bekommt den Platz, es gilt also das first come - first serve Prinzip.

Was passiert, wenn alle Gratisplätze vergeben sind und weitere Kinder ihren Gutschein einlösen wollen?

Sollten die Plätze wider Erwarten nicht ausreichen, wird das Sportamt gemeinsam mit den Dachverbänden zusätzliche Plätze in Form eines wöchentlichen polysportiven Angebotes zur Verfügung stellen.

Wie weiß ich, welche Sportvereine daran teilnehmen?

Die Liste der teilnehmenden Sportvereine ist ab 16. September 2021 unter www.graz.at/sportgutschein online. Die Liste ist nach Sportarten sortiert.

Was muss ich tun, wenn mein Kind die Gratismitgliedschaft einlösen möchte?

Man muss die Liste durchsehen, einen Verein aussuchen und Kontakt aufnehmen und nachfragen, ob noch ein Platz zur Verfügung steht.

Ab wann kann ich mich bei den Vereinen melden?

Ab Erhalt des Gutscheines.

Was beinhaltet die Gratismitgliedschaft?

Das ist von Verein zu Verein verschieden. Nähere Informationen findest du in der Liste oder wenn du dich beim Verein informierst.

Bekomme ich auch die sportliche Ausrüstung?

Die jeweilige Ausrüstung wie Fußballschuhe, Trainingsbekleidung, Ski, Eislaufschuhe etc. ist von jedem selber mitzubringen.

Wie oft darf ich den Sportgutschein einlösen?

Ein Mal. Man kann sich einen Verein aussuchen und den Sportgutschein einmal einlösen.

Wie weiß ich, ob es noch genug Gratismitgliedschaften gibt?

Indem ich Kontakt mit dem jeweiligen Verein aufnehme.