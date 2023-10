5. September bis 10. Oktober

Welcome Weeks: Uni Graz begrüßt ihre Erstsemestrigen mit Infos und Events

Graz - Frisch inskribiert und mit viel Vorfreude, aber auch offenen Fragen treffen die StudienanfängerInnen langsam an der Uni und in Graz ein. Mit den Welcome Weeks heißt sie die Universität herzlich willkommen und bereitet sie auf den Studienstart vor – zuerst online und dann direkt am Campus.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (46 Wörter)