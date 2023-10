Herbstliche Reinigungsaktionen Heimische Bade­seen werden von Unrat befreit Kärnten - Nach dem Ende einer intensiven Badesaison starten die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) wieder Seenreinigungsaktionen an diversen heimischen Badeseen, darunter auch der Wörther- und Ossiacher See. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (226 Wörter) #GOODNews © OEBf / D. Gollner

Von Mitte September bis Oktober 2022 werden zahlreiche Badeseen in den österreichischen Bundesländern von unliebsamem Unrat wie Fahrrädern, Autoreifen, Stahlfässern, Sonnenschirmen, Liegestühlen, Plastiksackerl, Alu-Dosen, Flaschen oder anderem Müll befreit. Gemeinsam mit der Österreichischen Wasserrettung, regionalen Tauchsportvereinen, der Freiwilligen Feuerwehr und Gemeinden werden rund 100 Freiwillige an Seen in Oberösterreich, Kärnten, Steiermark und Salzburg im Einsatz sein, um Seeufer und -grund zu reinigen.

Bergung eines Fahrrades aus dem Wörthersee. © OEBf / D. Gollner

“Danke für das tolle Engagement”

„Nur gemeinsam mit den regionalen Vereinen und Organisationen können wir diese österreichweiten Seenreinigungsaktionen durchführen. Sie sind seit Jahren wichtige und bewährte Partner für die Bundesforste. Danke für das tolle Engagement der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer!“, zeigt sich Georg Schöppl, Vorstand für Finanzen und Immobilien der Bundesforste erfreut. „Es ist unsere Aufgabe, gemeinsam mit allen Verantwortlichen die uns anvertrauten Gewässer bestmöglich zu schützen und im Sinne der Nachhaltigkeit für zukünftige Generationen zu erhalten“, so Schöppl weiter.

Reinigungsaktionen am Ossiacher- und Wörthersee

Rund 15 Taucher der Wasserrettung Kärnten befreien am 25. September auch den Grund des Ossiacher Sees und die Uferbereiche bei der Schiffanlegestelle im Gemeindegebiet von Ossiach von allerlei Unrat. Gemeinsam mit den Stadtwerken Klagenfurt sind weitere Seenreinigungsaktionen im Rahmen des Projekts „Sauberer Wörthersee“ für Ende September am Wörthersee geplant – ein genauer Termin wird noch fixiert.