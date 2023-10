Von Unrat befreien Herbstputz der beliebten Badeseen: Hunderte Helfer freiwillig im Einsatz Steiermark - Nach dem Ende einer intensiven Badesaison mit tausenden Besucher*innen an heimischen Seen starten die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) wieder Seenreinigungsaktionen. Von Mitte September bis Oktober werden zahlreiche Badeseen in mehreren Bundesländern von unliebsamem Unrat wie Fahrrädern, Autoreifen, Stahlfässern, Sonnenschirmen, Liegestühlen, Plastiksackerl, Alu-Dosen, Flaschen oder anderem Müll der sich am Grund der beliebten Gewässer befindet, befreit. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (416 Wörter) #GOODNews © ÖBf-Archiv/J. Leitner/ÖBf-Archiv/W. Jäger

Gemeinsam mit der Österreichischen Wasserrettung, regionalen Tauchsportvereinen, der Freiwilligen Feuerwehr und Gemeinden werden rund 100 Freiwillige an Seen in Oberösterreich, Kärnten, Steiermark und Salzburg im Einsatz sein, um Seeufer und Seegrund zu reinigen. „Nur gemeinsam mit den regionalen Vereinen und Organisationen können wir diese österreichweiten Seenreinigungsaktionen durchführen. Sie sind seit Jahren wichtige und bewährte Partner für die Bundesforste. Danke für das tolle Engagement der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer!“, zeigt sich Georg Schöppl, Vorstand für Finanzen und Immobilien der Bundesforste, die mehr als 70 der größeren Seen des Landes nachhaltig betreuen, über die Zusammenarbeit erfreut.

Seenreinigung an Grundlsee und Erlaufsee

„Es ist unsere Aufgabe, gemeinsam mit allen Verantwortlichen die uns anvertrauten Gewässer bestmöglich zu schützen und im Sinne der Nachhaltigkeit für zukünftige Generationen zu erhalten“, so Schöppl weiter. Am 16. September vormittags gehen rund 5 Taucher*innen der örtlichen Tauchschule dem Grundlsee auf den Grund. Aufgeräumt wird in Ufernähe im Bereich der Gössler Bucht und der Bootshüttenanlage der Schifffahrt Grundlsee, die die Aktion unterstützt indem Boote für den Personen- und Materialtransport zur Verfügung gestellt werden. Auch die Volksschule Grundlsee ist mit ca. 40 Kindern bei der Aktion vor Ort dabei und beteiligt sich im Rahmen der Seeuferreinigung.

Die steirische Seite des Erlaufsees wird am 17. September vormittags einem Herbstputz unterzogen. Rund 10 Taucher*innen der Tauchschule Erlaufsee reinigen dabei sowohl Uferflächen als auch den Seegrund im Bereich des Badestrands Erlaufsee bis zum Tauchersteg.

© ÖBf-Archiv/W. Simlinger © ÖBf-Archiv/W. Simlinger

Das Ökosystem schützen

Die heimischen Seen sind sowohl beliebte Naherholungsgebiete als auch wertvoller Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Am Grund der Gewässer finden sich allerdings meist auch Gegenstände, die entweder durch Stürme oder unachtsame Entsorgung in die Gewässer gelangen und die Badeseen verunreinigen. All das bergen die freiwilligen Helfer*innen der regionalen Vereine und Organisationen, ausgerüstet mit Netzen und weiterem Tauchzubehör.

Die Tauchgänge finden dabei vorwiegend in ufernahen Bereichen bis zu einer Tiefe von rund 20 Metern statt. „Wir stellen fest, dass das Umweltbewusstsein in den letzten Jahrzehnten erfreulicherweise zugenommen hat“, so Schöppl. „Dennoch bringen die Taucherinnen und Taucher immer wieder auch Fundstücke an die Oberfläche, die im See nichts verloren haben, weil sie Wasserqualität und Ökosystem gefährden könnten.“ Diese müssen jedenfalls aus den Gewässern entfernt werden, um die sensiblen Ökosysteme zu schützen. Die umweltgerechte Entsorgung des geborgenen Mülls übernehmen die Bundesforste in Zusammenarbeit mit den Gemeinden.