Auf die Räder, fertig, los: Raden­theiner wird Radstaats­meister

Schörfling am Attersee - Am Samstag, dem 10. September 2022, fanden im oberösterreichischen Schörfling am Attersee, die 29. österreichische Feuerwehr Radmeisterschaft statt. Einer der Teilnehmer war der Radentheiner Markus Gubert, welcher es schlussendlich als erster durch die Zielgerade schaffte.

