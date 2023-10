Fach-Veranstaltung

Friseure erlernten neue Trends im Casineum Velden

Velden am Wörthersee - Ein Feuerwerk an neuen Trends, Techniken und Stylings für den Frisurenherbst: Landesinnungsmeister Georg Wilhelmer und sein Team konnten am Montag nach längerer Veranstaltungspause wieder zahlreiche Friseurunternehmer und Mitarbeiter im Casineum Velden begrüßen.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (94 Wörter)