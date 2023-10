Gesunde Gemeinde

Bleib fit mit deiner Stadt: Spittal lädt zu kosten­losen Work­shops ein

Spittal an der Drau - Die „Gesunde Gemeinde“ Spittal an der Drau lädt zu drei kostenlosen Workshop-Terminen unter dem Titel „Power for your Bones“ – zu Deutsch „Kraft für deine Knochen“. Dort wird die Gesundheitspädagogin Hannelore Kimeswenger den Teilnehmern Grundwissen zur Anatomie übermitteln.

