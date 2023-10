Grausam!

Polizei ermittelt wegen Tier­quälerei: Schaf wurde auf Weide erschlagen

Lurnfeld - Ein grausamer Fall von Tierquälerei wurde am heutigen Dienstag bekannt: Mitten auf einer Weide in der Gemeinde Lurnfeld wurde am 5. September ein Schaf von einem bisher unbekannten Täter erschlagen. Nun ermittelt die Polizei in dem Fall.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (70 Wörter)