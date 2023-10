41 Opfer Wiederholungstäter: Betrüger kurz nach Haftentlassung erneut festgenommen Leibnitz - Nachdem Polizisten der Kriminaldienstgruppe Leibnitz einen 45-jährigen Betrüger ausgeforscht und festgenommen hatten, wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Kurz nach seiner Haftentlassung wurden weitere Betrügereien bekannt. Der Tatverdächtige wurde erneut festgenommen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) © LPD Vorarlberg

Abermals dürfte der 45-jährige Tatverdächtige von Kunden bestellte und bereits bezahlte Waren weder geliefert noch bestellt haben. Zudem war er für die Kunden nicht mehr erreichbar. Durch weitere umfangreiche Ermittlungen der Polizisten der Kriminaldienstgruppe Leibnitz erhöhte sich zwischen Jänner und Juni 2022 die Zahl der Geschädigten von 36 auf 41. Polizisten der Kriminaldienstgruppe Leibnitz nahmen den Tatverdächtigen am 12. September 2022, in Gralla bei Leibnitz fest. Der Tatverdächtige zeigte sich abermals zu den Tatvorwürfen nicht geständig. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.