Bei Regierungssitzung Unterstützung für Berg­bauern be­schlossen: "Besonders stark von Teuerungen be­troffen" Kärnten - Auch die Landwirtschaft ist als Produktionszweig von den derzeitigen Teuerungen, vor allem den gestiegenen Preisen für Energie, Treibstoff und Betriebsmittel, stark betroffen. „Für die Bergbauern, die ohnehin schon unter erschwerten Bedingungen wirtschaften müssen, ist diese Situation besonders hart", betonte Agrarlandesrat Martin Gruber (ÖVP) am Dienstag nach der Regierungssitzung, in der eine Sonderunterstützung für die Bergbauern beschlossen wurde.

Die Bewirtschaftung in den Berggebieten ist kostenintensiver, die Ertragsmöglichkeiten sind geringer, das steile Gelände erfordert teures Spezialgerät und jeder Materialtransport, aber auch Investitionen in Ställe und Wirtschaftsgebäude, sind aufgrund der Lage ebenfalls mit höheren Kosten verbunden. Die rund 6.700 Bergbauern haben daher meist ein Einkommen, das unter dem Durchschnitt der landwirtschaftlichen Betriebe liegt.

Regionale Lebensmittelversorgung

Das ist der Grund, warum ihnen im Rahmen des Programms Ländliche Entwicklung eine Ausgleichszulage für diese naturbedingten Nachteile gewährt wird und warum die Länder die Möglichkeit haben, darauf in bestimmten Fällen eine zusätzliche Sonderzahlung zu veranlassen. „Von dieser Möglichkeit mache ich als Agrarreferent auch heuer Gebrauch und habe daher eine Sonderunterstützung in der Höhe von einer Million Euro für Kärntens Bergbauern aufgestellt. Denn es geht hier auch um die regionale Lebensmittelversorgung“, so Landesrat Gruber. Die Mittel werden über die Agrarmarkt Austria ausbezahlt, um unnötige weitere Bürokratie zu vermeiden, und sollen Betrieben der höchsten Erschwerniskategorien 3 und 4 zugutekommen.

Wo wir ohne Bauern wären …

Gruber erinnerte an den gesellschaftlichen Nutzen, den die Bergbauernbetriebe erbringen. Es gehe um die Bewirtschaftung von 90.000 ha Fläche und rund 2.000 Almen. Ohne die Bergbauern, die sie erhalten, würden Verwaldung, Erosion und Verlust von Artenvielfalt drohen. „Weil ich diese Leistung der Bergbauern wertschätze und mit großem Respekt anerkenne, habe ich daher auch heuer diese Top-up-Zahlung veranlasst, um ihre zusätzlichen Kosten zumindest teilweise abzufedern“, unterstrich Gruber.