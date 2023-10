56 zusätzliche Vollzeitäquivalente Kärntner Pflege­paket soll Entlastung des Personals er­möglichen Kärnten - Neben der Pflegenahversorgung wurden in der Regierungssitzung zwei weitere wichtige Pflege-Maßnahmen beschlossen. Zum einen wurde das Qualitätsmanagement im Kärntner Heimgesetz von einer Kannbestimmung zu einer Mussbestimmung verändert. Zum anderen wurde eine Erhöhung des Personalschlüssels festgelegt. von Tanja Janschitz 4 Minuten Lesezeit (517 Wörter) © Monkey Business/Adobe Stock

Mit der Pflegenahversorgung diente Kärnten dem Bund für das „Community Nursing“ als Vorbild: Im Oktober 2019 ging die Pflegenahversorgung in Kärnten mit sieben Gemeinden im Bezirk Hermagor an den Start – „heute haben wir bereits 93 Gemeinden mit an Bord. Unsere Pflege-Koordinatoren oder Pflege-Nurses werden von den Menschen in den Gemeinden bestens angenommen, sie sind Anlaufstelle in allen Fragen der Pflege geworden. Unser erster Evaluationsbericht zeigt deutlich, wie richtig wir mit dem Projekt liegen“, erklärte Gesundheitsreferentin LHStv.in Beate Prettner (SPÖ) am Dienstag nach der Regierungssitzung. „Es war daher logische Konsequenz, dass wir die Pflegenahversorgung im sogenannten Kärntner Pflege- und Betreuungsgesetz normiert haben. Und zwar inklusive des Ausbaues und der Förderung des Ehrenamtes“, sagte Prettner.

Pflegenahversorgung gesetzlich verankert

Von der Pflegenahversorgung abgesehen, wurden auch zwei weitere wichtige Pflege-Maßnahmen beschlossen: „Wir haben [am Dienstag] im Kärntner Heimgesetz das Qualitätsmanagement von einer Kannbestimmung zu einer Mussbestimmung verändert. Das heißt, in unseren Pflegeheimen sind Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung nunmehr als verpflichtende Maßnahmen festgeschrieben. Als solche werden sie auch bei den pflegefachlichen Kontrollen überprüft“, betonte die Gesundheitsreferentin. Dass der Vorschlag des Team Kärnten bezüglich der Einführung eines verpflichtenden Qualitätsmanagements in den Heimen nunmehr gesetzlichen Niederschlag finden soll, freut auch TK-Chef Gerhard Köfer: „Wir haben diese wichtige Maßnahme bereits vor Jahren im Landtag beantragt.“

Aufstockung der Fachkräfte und Heimhilfen

Beschlossen wurde auch eine Erhöhung des Personalschlüssels: „Konkret wird es zusätzliche 42 Vollzeitäquivalente im Bereich der Heimhilfen geben. Parallel dazu kommen sieben zusätzliche Vollzeitäquivalente für die Animation. Und für die Geronto- und Demenz-Stationen erhöhen wir das Personal ebenfalls um 7,15 Vollzeitkräfte. In Summe bedeutet das ein Plus von 56 Vollzeitkräften in unseren Pflegeheimen“, informierte Prettner. Damit einher gehen Mehrkosten von mehr als 2,7 Millionen Euro pro Jahr. Aufgrund der erforderlichen Übergangsfrist treten die personellen Maßnahmen mit 1. Jänner 2023 in Kraft.

„So gut und richtig es ist, den Personalschlüssel in den Pflegeheimen zu erhöhen, darf man das Hauptproblem in der Pflege nicht übersehen. Viele Heime finden jetzt schon nicht genug Mitarbeiter, um den bestehenden Personalschlüssel zu erfüllen“, erklärt FPÖ-Sozialsprecher LAbg. Harald Trettenbrein. „Wir dürfen in der Pflege keine Potemkinschen Dörfer bauen, indem laut Gesetz zwar genug Personal vorgeschrieben wird, das in Wirklichkeit aber nicht vorhanden ist. Erzählen wir keine Geschichten, die in der Realität leider nicht umsetzbar sind“, warnt er. Es müsse daher im neuen Heimgesetz ein fixer Mechanismus verankert werden, dass Heime Betten sperren müssen und keine neuen Bewohner aufnehmen dürfen, solange die notwendigen Mitarbeiter fehlen.

Leistungen der Pflege und Betreuung in einem Gesetz

Wie die Gesundheitsreferentin informierte, habe man – als formalen Akt – sämtliche Leistungen der Pflege und Betreuung in einem Kärntner Pflege- und Betreuungsgesetz zusammengefasst. „Das war notwendig, weil die Leistungen der Pflege und Betreuung bisher noch im Rahmen des Kärntner Mindestsicherungsgesetzes geregelt waren. Das Kärntner Pflege- und Betreuungsgesetz regelt nunmehr die Pflege- und Betreuungsleistungen erstmalig nicht mehr als Teil der Sozialhilfe oder Mindestsicherung, sondern als eigenständige Sozialleistungen.