Neues Semester beginnt Uni Klagenfurt: "Kein Zutritt zum Campus für verkehrs­beschränkte Personen" Klagenfurt - In knapp drei Wochen starten auch die Studierenden der Universität Klagenfurt wieder ins neue Semester. In einem Schreiben informierte die Bildungseinrichtung deshalb schon vorab über den Ablauf. Mit einer Überraschung: Verkehrsbeschränkten Personen ist der Zutritt zum Campus verboten. von Tanja Janschitz

Das Schreiben der Universität Klagenfurt startet mit einer guten Nachricht: “Die Universität startet ohne Einschränkungen in das Wintersemester“, heißt es darin. Konkret bedeute dies, dass die Hörsäle wieder zu 100 Prozent ausgelastet werden und es vorerst keine Maskenpflicht mehr gibt. Es werde jedoch weiterhin das Tragen einer FFP2-Maske in eng besetzten Hörsälen und Seminarräumen empfohlen, so die Verantwortlichen der Universität weiter.

Eine Einschränkung gibt es doch

Versteckt im zweiten Absatz findet man sie aber doch: die neue/alte Einschränkung. Denn seit dem 1. August 2022 gilt bei einer Corona-Infektion zwar keine Pflicht zur Absonderung mehr, jedoch gilt für Infizierte eine zehntägige Verkehrsbeschränkung ab der positiven Testung. Und eben diesen verkehrsbeschränkten Personen bleibt der Zutritt zum Campus der Universität Klagenfurt auch weiterhin untersagt.

“Zum Schutz”

“Zum Schutz der Gesundheit aller Universitätsangehörigen wird die Universität Klagenfurt bei der bisherigen Praxis bleiben”, so die Covid-Information der Uni. Auch sind weiterhin alle Hygieneregeln zu beachten, z.B. das regelmäßige Händewaschen und die Abstandsregelung.