Mamma Mia, Cats und Co. Gewinnt ein exklusives Musical-Dinner im Parkcafé Villach - Mach jetzt mit und gewinne zwei Tickets inklusive Drei-Gänge-Menü für "The Musical Sound of Female Power" am 24. September im Parkcafé Villach! von Redaktion 4 Minuten Lesezeit (533 Wörter) Werbung Ein toller Mix bekannter Musicals erwartet die Gäste im Parkcafé Villach: Hier ein Auszug aus "Mamma Mia" © Anja Kierblewski

Bald ist es soweit und ein fulminanter Mix der größten und atemberaubendsten Musicals wird im Parkcafé Villach dargeboten. “The Musical Sound of Female Power” ist ein Querschnitt aus allem Bekannten: Am 24. September 2022 erlebst du hautnah die Höhepunkte aus verschiedenen klassischen und modernen Musicals. Ob “Cats”, “Tanz der Vampire” oder “Ich war noch niemals in New York”, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und: Ein exklusives Drei-Gänge-Menü verwöhnt dich während der Show. Mach jetzt mit beim Gewinnspiel, schnapp dir deinen Lieblingsmenschen und hol dir das Package im Gesamtwert von 156 Euro für die Villacher Musical-Show des Jahres im Parkcafé Villach.

Am 24.09. erwartet euch im Parkcafé Villach eine Musicalshow der Superlative inklusive 3-Gang-Menü. © The Musical Show of Female Power Auch das Musical "Elisabeth" ist Teil der Show von "The Musical Sound of Female Power". © Marina Schedler "Sister Act" - das weltweit beliebte Musical lässt sich bald hautnah erleben. © Anja Kierblewski Inhaber Jürgen Blumenthal und GF-Assistentin Isabella Bartlmä freuen sich auf viel Frauenpower! © Parkcafé Villach

Musical in greifbarer Nähe

Noch nie war Musical so nah: Erlebe mit, wie Elisabeth sich endlich befreit, spür den kalten Atem der Vampire und fühl die mitreißenden Rhythmen von Mamma Mia. Die Show besticht dabei durch den stimmgewaltigen Live-Gesang der professionellen Künstlerinnen und die eindrucksvollen und stilechten Kostüme. Ein audiovisueller Abend voller Höhepunkte erwartet euch mit “The Musical Sound of Female Power” im Parkcafé Villach. Und wie der Name schon sagt: Ausschließlich Musicaldarstellerinnen werden auf der Bühne zu sehen sein – die Show zeigt damit die starke weibliche Seite der Musicalwelt und begeistert mit Frauenpower, Humor, Leidenschaft und Sexappeal. Weitere Infos gibt es hier!

GEWINNSPIEL: Tickets für zwei inklusive 3-Gang-Menü! Wir verlosen gemeinsam mit dem Parkcafé Villach zwei Tickets für "The Musical Sound of Female Power" inklusive 3-Gang-Menü für Samstag, den 24. September! Like und kommentiere bis Sonntag, den 18. September unseren Beitrag auf Facebook, und nenn uns deinen Lieblingsmenschen, mit dem du Show erleben willst! Viel Glück!

Teilnahmebedingungen

Unter allen Kommentaren und Likes auf Facebook bis 18.09.2022, 18 Uhr, ermitteln wir den/die Gewinner/in. Verlost werden die oben angegebenen Preise. Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz Österreich, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mitarbeiter der Firma Fivemedia GmbH und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden, muss vom Gewinner selbst wahrgenommen werden können und kann auch nicht auf andere Personen übertragen werden. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist der Teilnehmer verantwortlich. Eine Teilnahme über Gewinnspielvereine oder automatisierte Dienste ist nicht gestattet. Manipulationen von Gewinnspielen (auch der bloße Versuch) wird zur Anzeige gebracht. Die Gewinner werden von der Fivemedia GmbH auf dem Post-Weg, per E-Mail oder telefonisch verständigt. Die durch den Teilnehmer bereitgestellten Daten werden für den Zeitraum der Durchführung des Gewinnspiels mittels einer Datenbank verarbeitet. Über das Gewinnspiel wird kein Schriftverkehr geführt. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass er für die von ihm im Zuge von Gewinnspielen hochgeladenen Daten die vollen Nutzungsrechte besitzt und dass an diesen Daten (z. B. Fotos) keine Rechte von Dritten bestehen. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass er diese Daten der Firma Fivemedia GmbH zur weiteren, uneingeschränkten zeitlichen, örtlichen und medialen Verwendung (Website, Soziale Medien, Druckwerke, Multimedia, u.a.) zur Verfügung stellt – dies beinhaltet auch die Verwertung zu Werbezwecken. Aus allen diesen Einsätzen ergibt sich für den Teilnehmer kein Vergütungsanspruch. Weiters erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit der Veröffentlichung in Medien der Name des Teilnehmers genannt werden darf. Die jeweiligen Gewinner/Gewinnerinnen geben ihr Einverständnis, dass sie ohne jedweden Vergütungsanspruch in Form einer Gewinnspielauflösung inklusive Foto auf der 5 Minuten Facebook Page präsentiert werden.