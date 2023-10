Künstler ist internationaler Star Neues Kunstwerk: "Bienenstock Bunker" im Skulpturenpark Unterpremstätten - Wie jedes Jahr lud auch in diesem September der Österreichische Skulpturenpark zum Spätsommerfest mit Kunst, Musik und Kulinarik ein. Den Höhepunkt des Fests am vergangenen Sonntag bildete die Präsentation des großformatigen „Neuzugangs“ im Skulpturenpark. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (248 Wörter) © Johanna Lamprecht

Mit der Präsentation von Bienenstock Bunker, einer Betonskulptur des berühmten US-amerikanischen Künstlers Chris Burden aus dem Jahr 2003, sind es nun insgesamt 78 permanente Skulpturen, die in der Parkanlage in Premstätten besucht und bestaunt werden können. Die Leiterin des Österreichischen Skulpturenparks Elisabeth Fiedler, zeigt sich besonders erfreut über diesen Neuzugang: „Es ist mir eine ganz besondere Freude, diese Arbeit des internationalen Stars Chris Burden im Österreichischen Skulpturenpark zu wissen und sie der Öffentlichkeit präsentieren zu dürfen.“

Kunstwerk als Dauerleihgabe übergeben

Das Kunstwerk wurde als Dauerleihgabe der Stadtgemeinde Deutschlandsberg und der Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH (GKB) am Sonntag offiziell an den Skulpturenpark übergeben. Für Franz Weintögl, Generaldirektor der GKB, stellen Kunst und Kultur einen wichtigen Beitrag dar: „Die GKB fördert Kunst, Kultur und Brauchtum in der gesamten Weststeiermark. Im Kulturhauptstadtjahr 2003 wurden im Umfeld des Unternehmens verschiedene hochkarätige Kulturprojekte realisiert, so entstand auch die Skulptur Bienenstock Bunker des US-Künstlers Chris Burden. Wir freuen uns, dass dieses außergewöhnliche Kunstwerk nun eine neue Heimat im Österreichischen Skulpturenpark gefunden hat.“

Noch bis 31. Oktober zu bewundern

Der aus den USA stammende Chris Burden, der 2015 verstarb, wurde bereits in den 1970er-Jahren sowohl als Performance-Künstler als auch Bildhauer künstlerisch aktiv. Sein Anliegen war es, mit seiner Arbeit auf soziologische, politische und umweltpolitische Probleme aufmerksam zu machen. Bienenstock Bunker und insgesamt knapp 80 Werke können im weitläufigen Areal vor der Winterpause noch bis zum 31. Oktober bei freiem Eintritt bestaunt werden.