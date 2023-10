Happy wife, happy life? Studie zu Beziehungs­zufriedenheit: „Ergebnis hat uns über­rascht“ Klagenfurt - "Happy wife, happy life", heißt es oft. Ein Forschungsteam der Universität Klagenfurt hat nun jedoch die Daten von zwei großen Studien dahingehend analysiert und kommt zum Ergebnis: Es gibt keinen Unterschied bei den Geschlechtern. Männern als auch Frauen sind gleichermaßen für die künftige Beziehungszufriedenheit verantwortlich. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (256 Wörter) Geht es der Frau gut, ist das gemeinsame Leben gut - oder doch nicht? © Pixabay / StarFlames

Geht es der Frau gut, ist das gemeinsame Leben gut, so war lange die Annahme in der Beziehungswissenschaft. „Es hat uns überrascht, dass diese Annahme bisher in der Forschung kaum untersucht wurde“, erklärt Marcus Mund, Professor am Institut für Psychologie der Universität Klagenfurt. Er hat nun gemeinsam mit Kollegen zwei große Datensätze in Bezug auf diese Fragestellung analysiert.

Ergebnis: Es gibt keinen Unterschied

Für die erste Studie standen knapp 30.000 Tagebucheinträge zur Beziehungszufriedenheit von rund 900 gemischtgeschlechtlichen Paaren in den USA und in Kanada zur Verfügung. Der zweite Datensatz umfasste rund 3.400 gemischtgeschlechtliche Paare in Deutschland, die circa 21.000 Kurzberichte zur Beziehungszufriedenheit zur Verfügung stellten. Mund fasst die Erkenntnisse zusammen: „Entgegen unserer Erwartungen zeigte sich in beiden Datensätzen, dass sowohl die Beziehungszufriedenheit von Männern als auch die Beziehungszufriedenheit von Frauen sowohl die eigene als auch die Zufriedenheit des Partners/der Partnerin signifikant vorhersagte. Es gab keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Frauen und Männer sind also gleichermaßen Barometer für die Zukunft ihrer Beziehung.“

Hohe gegenseitige Abhängigkeit

Die Ergebnisse zeigten außerdem einen deutlichen Zusammenhang zwischen der aktuellen und der zukünftigen Beziehungszufriedenheit. Wer heute überdurchschnittlich zufrieden ist, wird dies eher auch morgen sein. Gleichzeitig gebe es eine hohe gegenseitige Abhängigkeit der Zufriedenheit zwischen Mann und Frau. „Wer das Auf und Ab einzuschätzen weiß, kann besser Frustrationen eindämmen und aus guten Phasen Kapital schlagen. So können wir das Funktionieren von Beziehungen im Alltag und in der Zukunft fördern“, schließt Mund aus den Erkenntnissen.