Lenker unter Schock Motorrad prallt gegen Traktor: Lenker schwer verletzt im Krankenhaus Liezen - Ein 69-jähriger Motorradfahrer prallte Dienstagmittag, 13. September 2022, bei einem Überholvorgang gegen einen abbiegenden Traktor und wurde schwer verletzt.

Der 69-Jährige aus dem Bezirk Waidhofen an der Ybbs fuhr gegen 12 Uhr mit seinem Motorrad auf der Steinerstraße L712 aus Richtung Stein kommend in Richtung Öblarn. Bei Straßenkilometer 8,5 wollte er einen Traktor mit angebautem Kreiselheuer überholen.

Traktor wollte links abbiegen

Der 80-jährige Traktorlenker aus dem Bezirk Liezen setzte genau in diesem Moment zu einem Linksabbiegevorgang in eine Wiese an. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 14 in das Klinikum Schwarzach geflogen. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst in das DKH Schladming eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.