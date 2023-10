Anzeige

Abgezockt: "Schwer­kranke Frau" versprach Kärntner 500.000 Euro

Wolfsberg - 500.000 Euro einfach so geschenkt bekommen? Das klingt wohl zu gut um wahr zu sein - und das ist es in den meisten Fällen auch. Ein 70-jähriger Wolfsberger bekam genau so ein Angebot von einer vermeintlich unheilbar kranken Frau.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (81 Wörter)