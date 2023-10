20.000 Besucher Veranstaltung "Gady Markt": Ein Highlight in der Steiermark Steiermark - „Die Kombination Wirtschaft, Neuigkeiten aus der Welt der Mobilität, attraktive Marktangebote und Volksfestvergnügen waren der perfekte Mix für unseren 111. Gady Markt in Lebring“, freut sich Philipp Gady, Eigentümer und Geschäftsführer der Gady Family über den großen Erfolg. Das Steirische Volksfest zog 20.000 begeisterte Besucher an. von Carolina Kucher 5 Minuten Lesezeit (667 Wörter) © apresvino/Gady Family

„Der 111. Gady Markt – das Steirische Volksfest – war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. Das beweist nicht zuletzt jedes lachende Gesicht, das in den vergangenen beiden Tagen hier am Markt zu sehen war“, freut sich Philipp Gady, Eigentümer und Geschäftsführer der Gady Family. Das vielfältige und spannende Programm lud ein, sich zu vernetzen, auszutauschen und gemeinsam eine besonders schöne Zeit zu verbringen.

Motto „Mobilität und Bewegung“

Unter dem Motto „Mobilität und Bewegung“ waren die Besucher des Steirischen Volksfestes sowohl von der Präsentation innovativer Technik und hochwertiger Marken als auch von dem interessanten Wirtschaftsgespräch mit namhaften Experten begeistert. Begleitet wurden diese vielfältigen Eindrücke durch das Steirische Weindorf, die bunten Verkaufsstände mit Produkten aller Art, die Live-Kulinarik, einen Vergnügungspark, gesellige Musik und eine Leistungsschau des österreichischen Bundesheeres. Für besonders großes Interesse hat die Österreich-Premiere des neuen Opel Astra Sports Tourer gesorgt.

Wirtschaftsgespräch als inhaltliches Highlight zum Auftakt

Am Samstagvormittag wurde der Markt mit einem Wirtschaftsgespräch eingeleitet. Über den gesellschaftlichen Mehrwert von Veranstaltungen haben Experten aus Wirtschaft und Politik diskutiert. Susanne Kraus-Winkler, Staatssekretärin für Tourismus, blickte auf die vergangene Zeit zurück: „Die Corona-Pandemie war für die Veranstaltungsbranche eine besondere Belastungsprobe. Welche Lösungen es gibt, um jetzt wieder durchzustarten, diskutieren wir mit der Branche und den verantwortlichen Stellen.“ Christoph Klingler, CEO von CTS Eventim, zu dem auch das Ticketportal Ö-Ticket gehört, ist positiv gestimmt: „Gerade in einem Zeitalter der zunehmenden Digitalisierung mit der damit zunehmenden Vereinsamung steigt der Wunsch nach dem gemeinsamen Erleben eines einmaligen Events im Kreise von Gleichgesinnten.“ Auch Ewald Tatar, Geschäftsführer von Nova Music und ausführender Veranstalter des Nova Rock freut sich, dass Events wieder gewohnt unter Menschen stattfinden: „Veranstaltungen schaffen es, Menschen in Gegenden zu bringen, in welche es manche ohne diese womöglich nie gezogen hätte.”

Legendäres Traktortreffen & innovative Marktangebote

Oldtimer-Liebhaber kamen beim legendären „I bin dabei Traktortreffen“ durch die einzigartigen Fahrzeuge ins Staunen. 340 liebevoll restaurierte Traktoren zeigten sich von ihrer besten Seite. Darüber hinaus wurden die jüngsten Innovationen von BMW, MINI und Opel sowie die Hightech-Traktoren von Massey Ferguson und Steyr vorgestellt. Die Höhepunkte für Opel-Fans waren einerseits die Österreich-Premiere des neuen Opel Astra Sports Tourer und andererseits die Präsentation des Sondermodells „40 Jahre Edition“ von Opel zum 40-jährigen Corsa Jubiläum. Des Weiteren sorgten der Gady Oldtimershop und die riesige Gady Landmaschinen-Ausstellung für Begeisterung bei den Gästen.

Haubenküche für Genießer

Für einen besonderen Moment am 111. Gady Markt sorgte die Eröffnung des neuen Gady Markt Cafés inklusive Terrasse und Schauküche. „Die Chance, den Küchenchef des Schlosskellers Südsteiermark und JRE-Mitglied Markus Rath bei der Zubereitung regionaler Köstlichkeiten live zuzusehen, hat man nicht alle Tage. Es ist uns eine große Freude, den Marktgästen Einblicke in die Küche des Traditionswirtshauses Schlosskeller Südsteiermark am Seggauberg zu geben“, betont Philipp Gady. Feinschmecker und Genießer ließen sich steirische Schwammerlsuppe mit Heidensterz und hausgemachte Grammelknödel mit Speck-Krautsalat schmecken.

Corporate Data

Vor 86 Jahren gründete Franz Gady einen Fahrradhandel in Lebring. Seit Beginn standen die traditionellen Werte wie Vertrauen, Tradition, Stolz und Leistung im Zentrum des Handelns der Familie Gady. Diesen Werten fühlt sich die mittlerweile dritte Generation verpflichtet. Heute vereint das südsteirische Familien- und Traditionsunternehmen 13 Standorte in der Steiermark und zwei Standorte im Burgenland unter dem Dach der Gady Family. Die Gady Family ist damit eines der führenden Autohäuser im Südosten Österreichs, einer der bedeutendsten Landmaschinenhändler des Landes, Veranstalter eines der größten privaten Volksfeste und Betreiber des Schlosskellers Südsteiermark – ein Traditionswirtshaus am Seggauberg in Leibnitz. Der legendäre Gady Markt lockt zweimal im Jahr bis zu 20.000 Besucher ins südsteirische Lebring. Die Gady Family wird von Mag. Philipp Gady und Mag. Eugen Roth geleitet und beschäftigt rund 390 Mitarbeiter. Mehr als 70 Lehrlinge sind derzeit in Ausbildung.