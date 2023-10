„Blechpolizist – Vinzenz“

Hunderte Euro Schaden: Zwei Blech­tafeln aus Gemeinde gestohlen

Seeboden - Bisher unbekannte Täter stahlen Anfang August und am 11. September im Gemeindegebiet von Seeboden am Millstätter See jeweils eine Blechtafel „Blechpolizist – Vinzenz“.