Verwirrung bei Autofahrern Villach auf der Suche nach "Schild(er)bürgern" Villach - In Villach leben auch Schild(er)bürger, die im Bereich der Kilzerbrücke den geplagten Autofahrern einen besonders "lustigen" Streich geliefert haben. Die Fotos beweisen es: Kurz vor der Brücke beginnt eine 30er Zone, dann endet sie noch vor Beginn der Brücke um am Ende wieder zu beginnen. von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (119 Wörter) © Wrussnig

“Ein Unsinn”, polterte Polizeistadtchef Erich Londer auf Anfrage von 5 Minuten, “wir werden das so schnell als möglich sanieren. Vielen Dank für den Hinweis.” Was den Schilderbürgern da genau eingefallen ist, lässt sich von der Polizei auch nicht nachvollziehen, so darf man über die Brücke mit dem Auto 50 Stundenkilometer fahren, um am Ende wieder auf 30 km/h abzubremsen. “Das, obwohl wegen der Kurve auf der Brücke 50 Stundenkilometer gar nicht oder nur schwer möglich ist”, schlussfolgert Londer. Wer für die Schilderbürgerei verantwortlich ist, sei unklar. “Die müssen weg, das ist mir schon klar, ich werde das gleich anweisen.” Nachsatz: “Aber spannend wäre es doch zu erfahren, wem das eingefallen ist.”