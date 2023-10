Bis zu 28 Grad Windböen bis zu 60km/h: So wird das Wetter am Mittwoch Steiermark - Am Mittwoch erreichen uns von Südwesten sehr warme Luftmassen, welche besonders im Süden zu spätsommerlichen Temperaturen führen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (133 Wörter) © Hannah Kulmitzer

Hier gibt es auch am meisten Sonne, in der Obersteiermark hingegen ziehen ganztags immer wieder dichtere Wolkenfelder durch. Nachmittags können dann in der Obersteiermark lokale, teils kräftige Regenschauer und Gewitter entstehen. Im Süden bleibt es voraussichtlich vorerst noch trocken, abends und in der Nacht ziehen die Zellen dann auch in den Süden. Die Maxima liegen zwischen 24 und 28 Grad, am wärmsten wird es ganz im Südosten, wo bei föhnigem Südwestwind auch Werte bis 30 Grad nicht ausgeschlossen sind. In der Weststeiermark und angrenzenden Gebieten im Süden lebt der Jauk spürbar auf und legt im Tagesverlauf an Stärke zu, abends sind hier durchaus Böen um 60 km/h möglich.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.