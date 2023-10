Rettung im Einsatz Lenker (60) bei Kollision mit Auto schwer verletzt Kappel am Krappfeld - Bei einer Kollision zwischen zwei Autos erlitt ein 60-jähriger Mann heute schwere Verletzungen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (60 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Unfall auf der L94: Ein 72 Jahre alter Autofahrer aus St. Veit an der Glan übersah beim Rechtsabbiegen einen von links kommenden PKW, gelenkt von einem 60-jährigen Mann, ebenfalls aus St. Veit an der Glan. Beim Zusammenstoß erlitt der 60-Jährige eine schwere Verletzung und musste von der Rettung in das Krankenhaus Friesach gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.