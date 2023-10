Wolf als Übeltäter ausgeschlossen

Vieh­diebe unterwegs? Wieder 50 Schafe im Mölltal verschwunden

Kärnten - In den Revieren von Kötschach darf noch ein Wolf erlegt werden, in Malta im Liesertal wird ein Wolf gerade zum zweiten Mal vergrämt, taucht er noch ein Mal in der Nähe eines Gehöft auf, wird wohl auch er zum Abschuss freigegeben werden. Das gab am Dienstag das Büro von Landesrat Martin Gruber (ÖVP) auf Anfrage von 5 Minuten bekannt.

von Manfred Wrussnig