Brand- und Unfall-Szenarien Danke: Kärntner Feuer­wehren übten wieder für den Ernstfall Lavanttal - Am Samstag, den 10. September 2022, wurde in der Gemeinde St.Paul im Lavanttal die Abschnittseinsatzübung Unteres Lavanttal abgehalten. Bei der Einsatzübung konnten die Einsatzkräfte die Zusammenarbeit der beteiligten Einsatzorganisationen bei zwei Einsatzszenarien für den Ernstfall üben. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (276 Wörter) © Bezirksfeuerwehrkommando Wolfsberg / ÖA-Team Markus Schauer

Einsatzszenario 1 – Brand Sägewerk und Verkehrsunfall in Granitztal

Aus bisher nicht bekannter Ursache geriet das Sägewerk Hinteregger in Granitztal in Brand. Die eintreffenden Einsatzkräfte begannen sofort mit der Brandbekämpfung und dem Schutz der angrenzenden Gebäude. Da die Löschwasserversorgung mittels der Tankwägen nicht sichergestellt werden konnte, wurde mittels Tragkraftspritzen eine zusätzliche Wasserversorgung vom Granitzbach errichtet. Wegen der zahlreich anwesenden Schaulustigen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit Fahrzeugbrand bei der Abzweigung vor dem Gasthaus Gössnitzer. Der Brand wurde von den Feuerwehren erfolgreich gelöscht und die verletzten Personen dem Rettungsdienst übergeben.

Unter Einsatzleiter Markus Schober standen die Feuerwehren Granitztal, Schönweg, Pölling, Lavamünd, St.Georgen, Fischering und Ettendorf mit 11 Fahrzeugen sowie das Rotes Kreuz und die Polizei im Übungseinsatz.

Einsatzszenario 2 – Brand Industriebetrieb Firma NCA in St.Paul

Vermutlich durch Schweißarbeiten geriet eine Maschinenhalle der Firma NCA in Hundsdorf (Gemeinde St.Paul) in Brand und wegen der starken Rauchentwicklung wurden mehrere Personen in der Halle eingeschlossen. Mittels schweren Atemschutz und einsetzen des LUF (Löschunterstützungsfahrzeug) mussten die eingeschlossenen Personen gerettet werden. Die Brandbekämpfung wurde zusätzlich erschwert, da die umliegenden Hallen vor einem übergreifen der Flammen geschützt werden mussten. Als zusätzliche Schwierigkeit wurde ein übergreifen des Brandes auf den benachbarten Wald angenommen. Deshalb musste eine zusätzliche Wasserversorgung vom naheliegenden Löschteich hergestellt werden und das Waldbrandpaket wurde ebenfalls zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Unter Einsatzleiter HBI Siegfried Krobath standen die Feuerwehren St.Paul, Maria Rojach, Jakling, Gemmersdorf, Eitweg, Kollnitz, St.Andrä, Hart und Wolfsberg mit 14 Fahrzeugen sowie das Rotes Kreuz und die Polizei im Übungseinsatz.

Nähere Infos zur Übung findest du hier.