Bundeskanzleramt ordnet Trauerbeflaggung an Flaggen zum Queen-Begräbnis auch in Kärnten auf halbmast Kärnten/Österreich - Für den Begräbnistag von Queen Elizabeth II. (19. September) hat das Bundeskanzleramt Trauerbeflaggung angeordnet. Fahnen in Staatsfarben seien bei öffentlichen Gebäuden auf halbmast zu setzen, die EU-Flagge solle eingeholt werden. Die Anweisung sorgt jedoch bereits für Diskussion. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (163 Wörter) © Pixabay

Die ganze Welt trauert um Queen Elizabeth II. Für ihren Begräbnistag am 19. September ordnete das Bundeskanzleramt nun Trauerbeflaggung auf Bundesgebäuden an. Fahnen in Staatsfarben seien dabei auf Bundesgebäuden auf halbmast zu setzen, die EU-Flagge sei einzuholen. Die Regelung gilt am 19. September von 7 bis 19 Uhr. Als Alternative können Flaggen in den Staatsfarben unter Verwendung eines Trauerflors gehisst werden, heißt es. Notfalls seien dabei auch schwarze Flaggen möglich.

Flaggen in Kärnten auf halbmast

Wie mehrere Medien berichten, wurden die Landeshauptleute in einem Schreiben um eine gleichartige Regelung für Landesimmobilien gebeten. Die Anweisung sorgt allerdings für Diskussion. In Kärnten zum Beispiel soll die EU-Flagge nicht wie vom Bundeskanzleramt angeordnet einholt werden. Man werde sie – so wie die Fahnen in Staatsfarben – ebenfalls auf halbmast setzen. Dies teilte laut Medienberichten ein Sprecher von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Dienstag gegenüber der APA mit. Auch in anderen Bundesländern sorgt die Regelung für Kritik.