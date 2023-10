Mit klarer Mehrheit Landesrätin Doris Kampus zur Grazer SPÖ-Vorsitzenden gewählt Graz - Mit nur einer Gegenstimme wurde heute, Dienstagabend, Soziallandesrätin Doris Kampus vom erweiterten Regionalvorstand zur geschäftsführenden Vorsitzenden der Grazer SPÖ gewählt. Der Parteitag mit vorangehender Direktwahl durch alle Mitglieder der Grazer Sozialdemokratie ist im ersten Halbjahr 2023 geplant. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (224 Wörter) © Peter Drechsler

„Ich danke für das große Vertrauen und verspreche, dass ich mich mit ganzer Kraft für eine erfolgreiche Zukunft der SPÖ und eine starke sozialdemokratische Handschrift in Graz einsetzen werde“, betonte Kampus nach einer konstruktiven Diskussion und ihrer überzeugenden Wahl im Regionalvorstand. Kampus folgt damit als Vorsitzende auf Michael Ehmann, dem die Vorstandsmitglieder mit langem Applaus für seine Arbeit dankten und der bis 2023 Klubobmann bleibt.

„Die SPÖ ist die politische Kraft in der Mitte der Gesellschaft“, betonte Kampus gegenüber den Vorstandsmitgliedern. Eine der größten Herausforderungen werde es sein, den Menschen – auch in der Mittelschicht – angesichts der Teuerungen zu helfen. Kampus: „Die Menschen erwarten, dass wir uns als SPÖ darum kümmern, dass es wieder eine gute Perspektive für sie gibt.“ Als Soziallandesrätin sorgt Doris Kampus für soziale Sicherheit in Graz und der gesamten Steiermark. In dieser Funktion wird sie weiterhin an jener Stelle wirken, wo die großen Zukunftsentscheidungen – auch für die Landeshauptstadt Graz – getroffen werden.

Als politisches Ziel gab sie an, dass die SPÖ in zehn Jahren wieder die erste Kraft in der Landeshauptstadt sein soll. Kampus unterstrich dabei, dass sie für ein soziales und weltoffenes, urbanes und innovatives Graz mit ganzer Kraft arbeiten werde. „Graz soll wieder durch Leistungen und Lösungen national und international für Gesprächsstoff sorgen“, so Kampus.