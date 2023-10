Das sind die neuen Oberärzte

Krankenhaus der Barm­herzigen Brüder bekommt Ver­stärkung im Ärzteteam

St. Veit an der Glan - Am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit an der Glan wurde fünf Medizinern der Berufstitel „Oberärztin" beziehungsweise „Oberarzt" verliehen. Die Fachärzte arbeiten in den Bereichen Anästhesiologie und Intensivmedizin, Chirurgie, Innere Medizin, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Radiologie und sichern in ihrer neuen Position die medizinische Versorgung der PatientInnen.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (151 Wörter) #GOODNews