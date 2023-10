Vermutlich alkoholisiert Radfahrer rammte Fuß­gänger auf Geh­weg nieder Klagenfurt - Am späten Dienstagabend stieß ein 22-jähriger Radfahrer zwei Fußgänger auf einem Geh- und Radweg in Klagenfurt von hinten nieder. Ein Alkovortest verlief positiv. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (83 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Ein 22-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Klagenfurt-Land stieß am Dienstagabend, kurz vor 22 Uhr, zwei Fußgänger auf einem Geh- und Radweg in Klagenfurt von hinten nieder. Dabei kam die 19-jährige Frau zu Sturz und erlitt eine leichte Verletzung. Sie wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der 21-jährige Mann kam nicht zu Sturz, wurde jedoch ebenfalls leicht verletzt. “Ein Alkovortest beim Radfahrer verlief positiv, den vorgesehenen Alkotest verweigerte er schließlich”, heißt es seitens der Polizei.