Preise werden reguliert Spritpreise in Slowenien um einiges billiger, als in der Steiermark Graz/Steiermark - In unserem Nachbarland Slowenien sind die Spritpreise am Dienstag, dem 13. September 2022, wieder um einiges billiger geworden. Diesel kostet dort aktuell 1,68 Euro, Normalbenzin sogar nur mehr 1,35 Euro. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (119 Wörter) © Pixabay / andreas160578

Seit Mitte Juni werden in unserem Nachbarland Slowenien die Spritpreise aller Tankstellen außerhalb des Autobahnnetzes reguliert. Ausgehend von den Preisen auf dem Weltmarkt und dem Euro-Dollar-Kurs werden sie nun alle zwei Wochen neu bestimmt – so auch am gestrigen Dienstag, dem 13. September 2022.

Günstiger, als in der Steiermark

Wie das slowenische Wirtschaftsministerium mitteilte, liegt der Preis für Normalbenzin aktuell bei 1,354 Euro pro Liter. Für Diesel ist derzeit 1,683 Euro pro Liter zu bezahlen. Damit haben sich die Spritpreise in Slowenien im Vergleich zur letzten Regulierung sogar noch verbilligt und sind nun deutlich günstiger, als in Österreich.

Die neuen Preise wurden übrigens für die kommenden 14 Tage fixiert und sind damit bis Montag, den 26. September 2022, gültig.