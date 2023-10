Spendenübergabe

Spittaler Stadt­rally: 2.880 Euro für Bürger in Not ge­sammelt

Spittal an der Drau - Bereits zum dritten Mal wurde heuer die Stadtrally der Volkshilfe Spittal durchgeführt. Im Zuge des Events wurden 2.880 Euro für Bürgerinnen und Bürger in Not gesammelt.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (149 Wörter)