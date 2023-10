Am 16. September

Spiel mit: Fratz Graz feiert den "Tag der Wohnstraße"

Graz - Am 16. September 2022 feiert Fratz Graz den „Tag der Wohnstraße“ in Graz. In der Wohnstraße „Am Fröbelpark“ können Besucher an diesem Tag in der Zeit von 9-13 Uhr gemeinsam mit Fratz Graz die Straße „bespielen“.

von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (255 Wörter)