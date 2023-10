Einfach abmontiert 100 Euro Finder­lohn: Blechpolizist „Vinzenz“ wurde gestohlen Seeboden - Dreist! Diebe haben den Blechpolizisten „Vinzenz“, welcher am Straßenrand der stark befahrenen Trefflinger Straße angebracht wurde, einfach abmontiert. Es handelt sich bereits um die zweite Attrappe, die gestohlen wurde. Diesmal wurde sogar der gesamte Fundamentsockel bzw. die Verankerung mit ausgegraben. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (242 Wörter) © Carima Maria Ribitsch

Bei den außergewöhnlichen Polizisten handelt es sich um lebensgroße Warnschilder, die der Bevölkerung und somit den Anrainern der Straße mehr Sicherheit bieten sollten, heißt es seitens der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See. Durch den entstehenden visuellen Effekt sollen Autfahrer dazu angewiesen werden zu bremsen und somit langsamer zu fahren. Demnach wird „Vinzenz“ gerade auch auf der Umleitungsstrecke für die derzeit gesperrte Lieserschlucht – eingesetzt.

Bereits der zweite „Vinzenz“ wurde am 11. September gestohlen. © Carima Maria Ribitsch

“Kein Kavaliersdelikt!”

Doch nun wurde der Blechpolizist einfach gestohlen. Der Ernst dieser Aktion dürfte den Dieben nicht bewusst sein, mutmaßt man in der Gemeinde. „Es handelt sich hierbei um öffentliches Eigentum, der Diebstahl stellt ein ernstes Strafdelikt dar, welches zur Anzeige gebracht wird. Als Spaß oder Kavaliersdelikt sollte dieses Verhalten gerade in der Öffentlichkeit nicht angesehen werden. Diebstähle oder auch verschiedene Arten von Vandalismus werden in der heutigen Zeit leider immer häufiger. Die Marktgemeinde wird in Zukunft gemeinsam mit der Polizei fokussierter gegen derartige Delikte vorgehen“, erklärt Bürgermeister Thomas Schäfauer.

100 Euro Finderlohn

Da der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See ein erheblicher Schaden durch den Diebstahl entstanden ist, wird die Bevölkerung um Hinweise gebeten. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat und einen Beitrag zum Auffinden der beiden Warnschilder beisteuern kann, möchte sich bitte an die Polizeiinspektion Seeboden am Millstätter See wenden. Hinweise, die zur Aufklärung der Diebstähle oder zum Auffinden der Warnfiguren führen, werden mit 100 Euro belohnt.