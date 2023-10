Alles rund um's Bike

Abgefahren! BauerBikes veranstaltet erste E-Bike-Messe

Fürnitz - Wer Freiheit liebt, wird E-Bikes lieben. Dieses Motto verfolgt das Team von BauerBikes in Fürnitz seit März 2022 und setzt mit seinem vielseitigen Sortiment an Elektrofahrrädern nicht nur auf Markenvielfalt, sondern vor allem auf individuelle Beratung. Am 24. September von 9 bis 15 Uhr kann man sich bei der großen Herbstmesse erstmals zu den neuesten E-Bike-Trends informieren, die Newcomer-Modelle der neuen Saison bestaunen und natürlich alle verfügbaren Bikes probe fahren.

von Bettina-Chiara Wagner 3 Minuten Lesezeit (384 Wörter) Werbung