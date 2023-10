Diese Corona-Regeln gelten derzeit an der Uni Graz

5. bis 16. September – ONLINE

Hilfe und Tipps für die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen

19. bis 23. September – ONLINE

Infosessions zu Studienstart, IT-Services, Studieren und Arbeiten, Studienbeihilfe, Sprach- und Sportkursen, Auslandssemester und vielem mehr

26. September bis 10. Oktober – AM CAMPUS

Welcome Events der Studienrichtungen – Erstsemestrige erhalten Infos zum Studium, lernen Räumlichkeiten und Studienkolleg:innen kennen. Außerdem wartet ein unterhaltsames Programm am Campus – mit Führungen, Sport, Spielen, einer Erstsemestrigen-Party, Stadt-Radtouren und vielen weiteren Specials.