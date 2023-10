Schneefallgrenze sinkt Wetterexperten: "In Kärnten wird es am Wochen­ende schneien" Kärnten - Mit dieser Aussage überraschten uns heute die Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die guten Nachrichten: Die Flocken fallen vorerst nicht unter die Baumgrenze. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (192 Wörter) Schnee am Dobratsch - das schließt der ZAMG-Meteorologe nicht aus. © 5min.at

Ein Tief bringt spätestens am Freitag den Winter ähh… Herbst zu uns zurück. Ganz sicher sind wir uns da nicht. Immerhin sind fürs Wochenende bereits die ersten Schneefälle angekündigt. Ja, ihr habt richtig gehört. Auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt man uns bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG): “Die Wahrscheinlichkeit, dass auch in Kärnten die Bergspitzen angezuckert sein werden, stehen ganz gut.”

Hier lässt es Frau Holle schneien

Vor allem im Norden, also in den Hohen Tauern, den Nockbergen und den Gurktaler Alpen sinke die Schneefallgrenze bis auf 1500 Meter hinab. Auch weiter südlich, wie zum Beispiel in den Karawanken, könne es auf bis zu 1800 Meter Seehöhe hinab schneien. Viel komme aber nicht zusammen, beruhigt der Meteorologe. “Es werden maximal fünf bis zehn Zentimeter liegen bleiben und diese auch nicht sehr lange. Dafür ist der Boden einfach noch zu warm.”

Kommt der Schnee bis ins Tal?

Das sei eher unwahrscheinlich, so der Wetterexperte. Im Tal sorgt die kalte Luft aus dem Norden lediglich für regnerisches Herbstwetter. Euren Schirm solltet ihr also besser nicht Zuhause liegen lassen.