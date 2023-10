Festakt an der Theresianischen Militärakademie 40 Jahre Partner­schaft: Land und Militär­kommando Steiermark Steiermark - Ein stolzes Jubiläum feiern das Militärkommando Steiermark und das Land Steiermark. Vor mittlerweile 40 Jahren wurde nämlich zwischen diesen beiden Institutionen eine Partnerschaft begründet, die nicht nur bereits Jahrzehnte überdauert, sondern sich auch ausgesprochen positiv entwickelt hat. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) Heinz Zöllner, Harald Eitner und Rudolf Striedinger bei der feierlichen Übergabe der Jubiläumsurkunde. © Lechner/ BMLV

Aus diesem besonderen Anlass wurde im Rahmen eines Festaktes an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt den Jubilaren gratuliert. Der Militärkommandant der Steiermark Brigadier Heinz Zöllner und der Leiter der Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung des Landes Steiermark Harald Eitner nahmen die Jubiläumsurkunde persönlich vom Chef des Generalstabes des Österreichischen Bundesheeres Generalmajor Rudolf Striedinger entgegen.

40 Jahre Jubiläum

Auch Landeshauptmann Christopher Drexler weiß um die Bedeutung dieser Partnerschaft: „Seit Begründung der Partnerschaft vor 40 Jahren haben die Soldatinnen und Soldaten im Rahmen der Katastrophenhilfe zahlreiche Arbeitsstunden für die Sicherheit der steirischen Bevölkerung geleistet. Das Jubiläum ist Zeugnis für den unverzichtbaren Beitrag, den das Militärkommando in jeglicher Notlage für die Steirerinnen und Steirer leistet.”

Zukunft mit Sicherheit

Heinz Zöllner: „Das gemeinsame Wirken für unser Land soll dazu beitragen, den Menschen heute und in Zukunft ein Leben in Sicherheit zu bieten. Und das ist uns in den letzten 40 Jahren beispielhaft gelungen.” Sowohl das Militärkommando Steiermark als auch das Land Steiermark sind überzeugt, noch etliche Partnerschaftsjubiläen gemeinsam begehen zu können.