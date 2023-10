Stadtpark, Augarten und weitere Cool: So kannst du dir Snacks & Co in den Park liefern lassen Graz - Flink Austria liefert Lebensmittel zu Supermarktpreisen nachhause. Mittlerweile kannst du dir aber auch Snacks & Co mitten in den Stadtpark bringen lassen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (91 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Online Supermärkte haben sich in der Stadt Graz schon längst etabliert. Das Berliner Startup Flink liefert ebenfalls Lebensmittel zu deinem Wunschstandort. Dieser muss aber nicht unbedingt bei dir zuhause sein. Der Lieferservice wirbt nun damit, dir Lebensmittel, frisches Obst und Gemüse in Bio-Qualität, direkt in deinen Lieblingspark in Graz zu bringen. Mit der “Park Delivery” kannst du nun also auch ein spontanes Picknick veranstalten. Sehr praktisch, oder?