Kinder­freunde Kärnten: Antritts­besuch von Obfrau Maria Knauder Kärnten - Die neue Vorsitzende der Kinderfreunde Kärnten, Bgm.in Maria Knauder (SPÖ), absolvierte gestern ihre Antrittsbesuche bei den beiden wichtigsten Vertragspartnerinnen in der Kärntner Landesregierung. Sie wurde in Begleitung des Landesgeschäftsführers Reinhold Eckhardt von LH-Stv.in Beate Prettner (SPÖ) und LR.in Sara Schaar (SPÖ) empfangen.

Die Kinderfreunde Kärnten sind professioneller Partner in der Kinder- und Jugendhilfe und der Flüchtlingsbetreuung in den Bereichen Kinderschutz, Wohneinrichtungen für Mütter und Jugendliche, Schulsozialarbeit, TimeOut Gruppen Betreuung in den Schulen sowie in der Betreuung minderjähriger Flüchtlinge und freizeitpädagogischer Angebote.

Neues Kinderzentrum

“Der Kinderschutz und die Kinderrechte werden seit einigen Jahren in der Kärntner Politik groß geschrieben und die Kinderfreunde unterstützen gerne dabei”, betonte Kauder nachdrücklich. In den nächsten Wochen wird in Spittal an der Drau ein weiteres Kinderschutzzentrum eröffnet, um dieses Angebot auch auf den Oberkärntner Raum ausdehnen zu können.

Unterstützung für Eltern und Kinder

Knauder will die Kinderfreunde noch stärker als bisher als Partner der Kinder- und Jugendhilfe einsetzen und die Angebote erweitern, um gerade jene Kinder und Eltern, die es besonders brauchen, zu unterstützen. LH-Stv.in Beate Prettner und LR.in Sara Schaar bedankten sich im Namen der Kärntner Landesregierung für die gute Zusammenarbeit und den Besuch.