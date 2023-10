Nach erfolgreichem Kinderstipendium Gemeinsam etwas Bewegen: Pläne für bessere Kinder­betreuung Klagenfurt - Kleinere Gruppen, mehr Personal, mehr Wertschätzung und Anerkennung, faire Entlohnung, bessere Rahmenbedingungen und mehr Budget. Landeshauptmann Peter Kaiser setzt nächste Schritte auf dem Weg Kärntens zur kinderfreundlichsten Region Europas. von Bettina-Chiara Wagner 2 Minuten Lesezeit (292 Wörter) Werbung Dank der Bemühungen von LH Peter Kaiser profitieren Kärntner Familien ab September vom Kinderstipendium © SPÖ

Meilenstein Kinderstipendium

Das Land Kärnten verzeichnet bereits erste Erfolge in ihrer Mission, die Kinder- und familienfreundlichste Region Europas zu werden. Ein Meilenstein auf diesem Weg war und ist zweifellos das Kinderstipendium des Landes Kärnten. Mit Beginn des Kinderbildungs- und betreuungsjahres 2018/2019 wurde der erste Schritt zur beitragsfreien Kinderbetreuung gesetzt, nun mit September 2022 werden die durchschnittlichen Kosten für einen Kinderbildungs- und betreuungsplatz zu 100 % vom Land Kärnten übernommen!

Durch das Kärntner Kinderstipendium profitieren 19.000 Kinder bzw. ihre Eltern von dieser gravierenden und vor allem nachhaltigen Entlastung. Für 10.500 Kinder wird der Betreuungsplatz völlig kostenlos sein (außer Essensbeitrag) für rund 8.500 Kinder, deren Kindergartenplatz jetzt schon teurer ist als der Durchschnitt, werden die Eltern nur mehr die Kosten über dem Durchschnitt tragen.

"Wenn jedes Kind dieselben Chancen haben soll, dann muss man auch die entsprechenden Strukturen dafür schaffen. Der SPÖ Kärnten war es immer ein Herzensanliegen diese Chancengerechtigkeit über ein entsprechendes Fördersystem zu installieren. Nun ist es soweit: Ab September 2022 werden 100 Prozent des durchschnittlichen Betrages für den Besuch einer Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtung vom Land Kärnten refundiert." Landeshauptmann Peter Kaiser (SP)

Was ist das Kinderstipendium? Ab 1. September 2022 werden die durchschnittlichen Kosten f ü r einen Kinderbildungs- und betreuungsplatz zu 100 Prozent vom Land K ä rnten ü bernommen.

Das bedeutet 108 Euro pro Monat oder 1.296 Euro pro Jahr Landesf ö rderung f ü r den Besuch eines Halbtagskindergarten bzw. 147 Euro pro Monat oder 1.764 Euro pro Jahr f ü r den Besuch eines Ganztagskindergarten.

Bei Halbtagskindertagesst ä tten, -Kinderkrippen sind es 162 Euro pro Monat (1.944 Euro pro Jahr), bei Ganztagskindertagesst ä tten, - Kinderkrippen sind es 247 Euro pro Monat (2.964 Euro pro Jahr)

Weitere Schritte zur Verbesserung der Betreuungssituation sollen nun folgen © SPÖ Kärnten

Mehr Qualität, mehr Flexibilität, mehr Geld

Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) will im nächsten Schritt die Gruppengrößen in den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen verkleinern, die Öffnungszeiten flexibler gestalten und die Löhne verbessern. Kurz gesagt geht es darum, die Qualität der Einrichtungen sowohl für die Kinder als auch für die MitarbeiterInnen zu verbessern. So will die SPÖ 20 Kinder im Kindergarten als Höchstkinderanzahl festlegen. Der nächste wichtige Punkt ist, dass PädagogInnen besser entlohnt werden. Es ist bereits merkbar, dass immer mehr PädagogInnen nach der Ausbildung nicht in die Praxis gehen. “Das ist ein Loch, das es für uns zu schließen gilt,” so Landeshauptmann Kaiser. Erste Vorschläge zur Umsetzung sind etwa eine Anpassung an das Lohnniveau des K-GMG (Kärntner GemeindemitarbeiterInnen Gesetz). Schließlich gilt es auch flexiblere Öffnungszeiten zu gewährleisten und den Beruf der Kinderbildung- und betreuung attraktiver zu gestalten.