Ab Oktober in Ebenthal Ordinations­eröffnung: Dr. Renate Slama folgt auf Dr. Brandl Klagenfurt - Der Allgemeinmediziner Dr. Helmuth Brandl geht mit Ende September in seine wohlverdiente Pension. Ab 1. Oktober übernimmt Frau Dr. Renate Slama die Kassenstelle in Ebenthal in den gleichen Räumlichkeiten. Alle Infos zur neuen Ärztin finden Sie hier. Anfang Oktober übernimmt Dr. Renate Slama die Kassenstelle von Dr. Brandl in Ebenthal.

Aktuell werden noch die letzten Vorbereitungen in der Ordination durchgeführt, doch schon bald kann die erste Sprechstunde stattfinden.

Hausärztin mit Zusatzqualifikationen

„Ich freue mich sehr, dass ich die Kassenstelle für Allgemeinmedizin in Ebenthal übernehmen darf und Anfang Oktober meine ersten Patienten empfangen kann. Die medizinische Versorgung mit dem entsprechenden Angebot ist weiterhin sichergestellt, der Übergang wird nahtlos erfolgen.“, erklärt Dr. Slama, die sich mit viel Herz und Leidenschaft um ihre Patienten kümmert. Als Fachärztin für Anästhesiologie und Intensivmedizin war die 43-Jährige zuletzt als Oberärztin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit und am Klinikum Klagenfurt tätig. Dank ihrer Facharztausbildung kann die Medizinerin eine sehr umfassende ärztliche Betreuung garantieren, die über das normale Angebot einer Hausärztin hinausgeht. „Ich habe auch die Ausbildung zur Notärztin absolviert, sowie Diplome in Palliativmedizin und Schmerztherapie. Es ist mir ein großes Anliegen, meine Patienten möglichst umfassend beraten zu können. Dazu gehören natürlich auch Hausbesuche und die Beratung von pflegenden Angehörigen“, so Dr. Slama. Eine Ihrer Mitarbeiterinnen, Tamara Duller, ist diplomierte Krankenschwester und als ausgebildete Wundmanagerin kompetente Beraterin bei der Behandlung akuter und chronischer Wunden. Claudia Krierer-Benigni rundet das Team mit ihrer langjährigen Erfahrung als Ordinationsassistentin perfekt ab.

Dr. Renate Slama bietet eine umfassende medizinische Betreuung für ihre Patienten.

Lückenlose Weiterbetreuung aller Patienten

Bei einer Ordinationsübernahme kann es seitens der Patienten zu Unsicherheiten kommen. Ist meine Weiterbetreuung gesichert? Was ist mit meinen Befunden und Daten? Diesbezüglich kann Dr. Slama beruhigen: „Selbstverständlich werden alle Patienten lückenlos weiterbetreut, niemand muss sich Sorgen machen. Mein Team ich können alle notwendigen medizinischen Daten bei den zuständigen Stellen anfordern. Somit entsteht kein Aufwand für die Patienten. Ich möchte mir gerne selbst von jedem Patienten ein genaues Bild machen.“ Bei Frau Dr. Renate Slama und ihrem hochmotiviertem Team ist man mit allen großen und kleinen medizinischen Anliegen also in den besten Händen. Alle Infos und Ordinationszeiten finden Sie auch auf der Homepage.