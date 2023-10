Traditionelles Pfarrfest & Festgottesdienst

Verleihung des Georgs­ordens: Pfarrfest in der Kheven­hüller-Kaserne

Lendorf - Am Freitag, dem 16. September 2022 mit Beginn um 11 Uhr, lädt die Katholische Militärpfarre Kärnten zum traditionellen Pfarrfest mit einem Festgottesdienst vor der Soldatenkirche „Zum Heiligen Kreuz“ in der Khevenhüller-Kaserne in Lendorf ein. Militärdekan Pater Anselm Kassin wird den Gottesdienst zelebrieren.

