Von Grazer Forschern entwickelt Neue Technologie schätzt Ge­fährlichkeit von Virus-Varianten ein Graz - Grazer Wissenschaftler präsentierten kürzlich eine neue, auf künstlicher Intelligenz basierende Technologie, welche die Gefährlichkeit von Virusvarianten zuverlässig klassifizieren kann. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (268 Wörter)

Eine der größten Schwierigkeiten in der Bekämpfung von viralen Infektionskrankheiten ist die exzellente Anpassungsfähigkeit der Viren. „Bei SARS-CoV-2 haben wir gesehen, wie schnell sich ständig neue Varianten bilden, die unterschiedliche Eigenschaften mit sich bringen. Deshalb ist es wichtig, dass es uns in Zukunft gelingt, rascher und präziser vorherzusagen, wie gefährlich ein Virus werden kann“, erklärt Christian Gruber, Geschäftsführer des Bioinformatik-Start-ups Innophore, einem Spin-off der Universität Graz und des Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib).

Neue Technologie entwickelt

Der Wissenschafter präsentiert nun in Zusammenarbeit mit Kollegen des acib und der Universität Graz eine neue, auf künstlicher Intelligenz basierende Technologie, die die Gefährlichkeit von Virusvarianten zuverlässig klassifiziert. Dazu fließen globale und lokale Daten, wie zum Beispiel aus Abwasserproben, in die Berechnungen ein. Die Ergebnisse der Kooperation sind kürzlich im Fachjournal „Scientific Reports“ aus dem Publikationshaus Nature erschienen.

Präzise Einschätzung der Virus-Varianten

Bisherige Klassifizierungssysteme von Virusvarianten hätten viel Zeit benötigt. Gruber und sein Team nutzen dafür jetzt eine Punktwolkentechnologie. Konkret bedeutet das, im ersten Schritt werden strukturelle Modelle der aktuellsten Virusvarianten erstellt. Aus diesen Modellen berechnen die Forscher dann sogenannte Punktwolken. „Diese geben uns Aufschluss darüber, wie stark die SARS-CoV-2-Spike-Rezeptorbindungsdomäne (RBD) mit dem menschlichen Rezeptor hACE2 interagiert. Das wiederum ist ein wichtiger Indikator für die Infektiosität“, so Gruber.

Ein wesentlicher Vorteil der Punktwolkentechnologie ist außerdem, dass die Methode auf künstlicher Intelligenz beruht und mit großen Datensätzen trainiert wird. Das erhöhe die Genauigkeit und verbessert die Zuverlässigkeit der Vorhersagen.