Bei der U20-A-WM Kirk Furey wird U20-National­trainer: "Große Ehre für mich" Klagenfurt - Österreichs U20 Herreneishockey Nationalteam erhält einen neuen Head Coach. Nach dem freiwilligen Rückzug von Marco Pewal wurde man in dem gebürtigen Kanadier und seit 2007 in Österreich lebenden Kirk Furey fündig.

“Nach produktiven Gesprächen in den vergangenen Wochen hat sich der EC-KAC dazu entschieden, dem Wunsch des Österreichischen Eishockeyverbands (ÖEHV) nachzukommen und den Head Coach des Future Teams, Kirk Furey, für die Dauer der kommenden U20-A-Weltmeisterschaft in Kanada und die Vorbereitung darauf von seiner Tätigkeit in Klagenfurt freizustellen”, heißt es heute in einer Aussendung des Eishockeyvereins. Damit steht fest, dass der 46-Jährige das österreichische U20-Nationalteam im Dezember als Cheftrainer in die sechsten World Juniors seiner Geschichte führen wird.

ÖEHV-Sportdirektor: “Erfahrener Head Coach”

„Ich bin sehr froh, mit Kirk Furey einen guten und erfahrenen Head Coach für dieses Mandat gewonnen zu haben. Ich kenne seine Qualitäten und bin überzeugt, dass er dieses Mandat sehr gut ausführen wird“, so ÖEHV-Sportdirektor-Herren Roger Bader zur „Neuverpflichtung“. Notwendig wurde diese, da Marco Pewal sein Mandat als U20 Head Coach zurücklegte. „Mitte August hat mich Marco von seinen Plänen in Kenntnis gesetzt. Das kam äußerst überraschend, da alles mit ihm und seinem Verein besprochen war und wir mit ihm geplant haben“, erläutert Bader die Situation.

Furey: “Große Ehre für mich”

„Ich lebe mit meiner Familie seit 15 Jahren in Österreich, hier wurden unsere beiden Kinder geboren, hier ist unser Lebensmittelpunkt, unsere Heimat. Dementsprechend ist es eine große Ehre für mich, dass ich das rot-weiß-rote U20-Nationalteam in die A-Weltmeisterschaft führen darf“, kommentiert Furey seine Bestellung zum U20-Nationaltrainer.