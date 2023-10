Streifkollision Unfall: Moped­lenkerin (15) stürzte in einen Acker Erlach - Auf einer Gemeindestraße in Erlach im Bezirk Klagenfurt-Land kam es am frühen Mittwochmorgen zu einer Streifkollision zwischen einer 15-jährigen Mopedlenkerin und einem 43-jährigen Autofahrer. Das Mädchen wurde dabei verletzt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (86 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Ein 43-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Klagenfurt-Land war am frühen Mittwochmorgen auf einer Gemeindestraße von Pubersdorf kommend in Richtung Erlach unterwegs. Zur selben Zeit fuhr dort eine 15-jährige Mopedlenkerin in die entgegengesetzte Richtung.

Fahrzeuge streiften aneinander vorbei

Nahe einer Einfahrt kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einer Streifkollision, wodurch das Mädchen ins Schleudern geriet und schließlich in einem Acker zu Sturz kam. Dabei wurde sie verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden.