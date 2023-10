Verkehrsunfall Moped­lenkerin über­sehen: Kollision in Spittal Spittal an der Drau - Beim Fahren aus einer Tankstellenausfahrt übersah ein 58-jähriger Spittaler am frühen Mittwochmorgen eine herannahende 55-jährige Mopedlenkerin. Diese versuchte noch zu bremsen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (92 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Ein 58-jähriger Spittaler fuhr am frühen Mittwochmorgen mit seinem Auto aus einer Tankstellenausfahrt in Spittal an der Drau heraus und wollte die Tiroler Straße überqueren, um in eine gegenüberliegende Feldstraße zu fahren. “Dabei übersah er offenbar ein sich herannahendes Motorfahrrad”, heißt es im Polizeibericht.

Mopedlenkerin konnte Kollision nicht mehr verhindern

Die 55-jährige Mopedlenkerin versuchte noch zu bremsen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Die Frau kam zu Sturz und verletzte sich. Sie wurde nach Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.